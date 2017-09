Denunciata la Boldrini, aperto un fascicolo

Sarà anche un atto dovuto ma a seguito di una denuncia il presidente della Camera dei Deputati è stato aperto un fasci- colo su Laura Boldrini dalla Procura della Repubblica di Cassino. A presentare la denun- cia nei confronti della terza ca- rica dello Stato è stato un im- prenditore residente in provin- cia di Frosinone, Niki Drago- netti.

In una querela consegnata lo scorso agosto presso l’ufficio «primi atti» del tribunale della città, l’esponente provinciale dei Popolari per l’Italia, illustra- va al magistrato, Arianna Arma- nini, titolare del fascicolo, l’inopportunità di un post su twitter, pubblicato da Laura Boldrini, in cui si invitava il popolo a cedere simbolicamen- te le quote di quella sovranità tanto cara agli italiani e punto cardine dell'articolo 1 della no- stra Costituzione.

Le parole scritte dalla presi- dente della Camera erano le seguenti: «Europa, resistenza a cedere quote sovranità. Ma il traguardo va raggiunto o pre- varranno disgregazione e popu- lismo». Frasi che dopo la de- nuncia sono state ritenute co- munque meritevoli di appro- fondimento dalla magistratura che ha quindi deciso di proce- dere. Nella denuncia si...

