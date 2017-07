La vacanza extra-lusso di Napolitano con l'aereo di Stato

Vacanze extra lusso per il Presidente emerito della Repubblica Napolitano. Per la quinta volta consecutiva è Sesto Pusteria, nelle Dolomiti, la meta scelta da Re Giorgio per l'ambito riposo. Con lui la moglie Clio e la solita lunga coda di scorta, rinforzata per l'occasione con agenti messi a disposizione dalla Questura di Bolzano per la sicurezza della coppia all'interno e all'esterno dell'albergo a 4 stelle superior "Bad Moos", tra le cento migliori Spa d'Italia.

Ma come ci è arrivato domenica mattina a Bolzano Re Giorgio? Non con il treno alta velocità Freccia Argento, a bordo del quale ha invece viaggiato una parte della scorta partita da Termini alle 9,45, bensì con il trireattore "Falcon 900" del trentunesimo stormo dell' Aeronautica Militare, partito alle 9,30 da Ciampino con cinque uomini della scorta a bordo insieme a Re Giorgio e consorte. All'arrivo a Bolzano lo hanno atteso due macchine: due agenti sono saliti sulla Volkswagen Phaeton grigia (oltre 100mila euro il valore) insieme a lui e alla moglie, gli altri tre nella seconda auto, entrambe dirette all'hotel. Protetto da due carabinieri h24 (otto in tutto considerati i turni) e da tre poliziotti di San Candido, con doppio turno dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20, la sua tutela è garantita...

