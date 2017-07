Regione Lazio, più soldi alle sagre che ai terremotati

Nella Regione Lazio si spendono più soldi in feste e sagre che per le imprese terremotate. Per la precisione sono tre milioni e 200mila gli euro che la giunta guidata da Nicola Zingaretti ha destinato all’«Estate nella Regione Lazio». Si tratta di contributi ai Comuni per la realizzazione nei mesi estivi di eventi, manifestazioni e iniziative culturali. È tutto messo nero su bianco nella deliberazione numero 373 del 27 giugno scorso. Affidiamo all’articolo qui sotto il dettaglio di quante e quali iniziative siano state finanziate con quei soldi, ai quali vanno aggiunti quelli stanziati in precedenza dal Consiglio regionale. Il che evidenzia una certa propensione ai festeggiamenti. Cosa ci sia da festeggiare poi in una Regione con le tasse più alte d’Italia, un’emergenza rifiuti ormai cronica e una sanità dalle liste d’attesa fuori controlli è un altro paio di maniche.

A fronte di questi soldi usati per finanziare feste e sagre, la giunta l’altro ieri ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro per sostenere le imprese operanti nei 15 Comuni del Lazio nell’area del cratere sismico. Insomma, il governatore Nicola Zingaretti si fa fotografare mentre abbraccia il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e accompagna il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a consegnare quaranta casette ad Accumoli, ma la sua giunta stima le esigenze delle imprese colpite dal terremoto inferiori di 700mila euro rispetto alla grande voglia dei Comuni laziali di festeggiare l’estate. Tutto normale, tra un anno si vota. E...

