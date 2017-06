Ballottaggio, ciao ciao sinistra: il centrodestra balla sulle macerie del Pd

È la notte dove splende il centrodestra e cala il buio sul centrosinistra. Qualche fulgore sui Cinque Stelle, ma non si smentisce il senso di una tornata elettorale incolore. Il dato politicamente più rilevante è senz'altro quello di Genova, dove Marco Bucci porta il centrodestra alla vittoria. In Liguria viene strappata al centrosinistra anche La Spezia, e si riafferma così quel «modello Toti», riproponendo lo schema di coalizione della Casa delle Libertà che qualche dissidio, negli ultimi mesi, ha causato con Silvio Berlusconi. Qui e là per la Penisola, arriva il trionfo di Sergio Abramo a Catanzaro, mentre le sorprese sono la vittoria a L'Aquila con Pierluigi Biondi e a Pistoia, con Alessandro Tomasi, entrambi i sindaci riferimento di Fratelli d'Italia. Sorride a metà, invece, la Lega Nord. Nonostante i primi exit poll lo dessero avanti, Bitonci non ce la fa a riconquistare Padova, sconfitto dalla «santa alleanza» tra il Pd e il candidato della sinistra escluso al primo turno.

A Verona finisce invece l'era Tosi. Lo scissionista della Lega, che presentava come sindaco la senatrice Bisinella (sua compagna nella vita), nonostante l'appoggio del Pd non riesce a tenere la città scaligera. Vittoria per il centrodestra arrivano anche a Pistoia e a Rieti. Quanto ai Cinque Stelle, piomba la nemesi Pizzarotti: uscito dal Movimento con tante polemiche e scontri con i vertici, viene confermato per altri cinque anni. E se perdono la sfida nella città più importante (Asti, dove trionfa il centrodestra), nel Lazio sorridono ad Ardea e Guidonia; nelle Marche a Fabriano (dove si interrompe oltre un ventennio a guida centrosinistra) e in Toscana a Carrara. Il quadro del lunedì mattina vede un centrodestra unito vincente da Nord a Sud. Il Movimento...

