Amministrative, i risultati nel Lazio e in Provincia di Roma

Ottaviani stravince a Frosinone, con il 10% delle sezioni scrutinate, il sindaco uscente passa al primo turno con il 54%. Schiantato l'avversario Cristofari (centrosinistra) che si ferma al 27%.

A Rieti è scontro aperto fra Cicchetti (centrodestra) e Petrangeli (centrosinistra).

A Guidonia secondo i primi dati vanno al ballottaggio Barbet del MoVimento Cinque Stelle ed Emanuele Di Silvio del centrosinistra.

A Frascati il centrodestra non ce la fa e al ballottaggio vanno Pagnozzi (Pd) e Mastrosanti con 4 Liste Civiche. A Grottaferrata il MoVimento Cinque Stelle è fuori al primo turno per un soffio, la sfida finale è Pd-Civici: al ballottaggio vanno Bertuzzi dei Democratici e Andreotti. A Monte Compatri D'Acuti vince sul filo di lana. A Nemi si riconferma Bertucci. A Lariano successo per il sindaco uscente i dem confermano Caliciotti. A Castelgandolfo Monachesi fa il bis.