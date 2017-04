Bufala virale sulla sorella della Boldrini, la presidente della Camera: sciacalli

"Lo voglio dire a ridosso delle feste di Pasqua, proprio nel momento in cui molti si riuniscono in famiglia e con le persone care. La mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti. Restaurava e dipingeva affreschi. Peraltro, non si chiamava nemmeno Luciana, ma Lucia". La presidente della Camera Laura Boldrini interviene sul suo profilo Facebook per denunciare la bufala virale che riguarda la sua famiglia e pone nuovamente l'attenzione contro le fake news del web. Il post è contro tutti quelli che hanno condiviso sulle loro bacheche e sui loro profili queste e altre menzogne su di lei. "A chi - sottolinea -ha creato queste false notizie, personaggi senza scrupoli, sciacalli che non si fermano nemmeno davanti ai morti".