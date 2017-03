"Donne dell'est più sexy e fanno comandare i mariti", bufera sulla Perego

Bufera sul programma di RaiUno "Parliamone sabato" condotto da Paola Perego. Le polemiche sono nate dopo che, nell'ultima puntata, una parte della trasmissione è stata dedicata al "fascino che le donne dell'est esercitano sugli uomini". Il titolo della rubrica? "Dall'est, sono rubamariti o mogli perfette?".

A spiegare ancora meglio concetto, un'infografica che in sei punti raccontava i "pregi" delle donne dell'est: sono tutte mamme ma, dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo; sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni; perdonano il tradimento; sono disposte a far comandare il loro uomo; solo casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa; non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio. Ospite in studio, anche l'attore Fabio Testi, che si è lanciato nel racconto di un amico che dalla fidanzata dell'est ha ricevuto in dono una notte in un bordello insieme ad un'altra ragazza: "Come fai a non innamorarti di una donna così?". Ma non è bastato: per circa mezz'ora si sono susseguiti commenti e cliché sulle donne dell'est. Da un uomo in studio che, andando in Russia, ha scoperto che "tutte le donne mi volevano", arrivando a Riccardo Alessi che ha spiegato come in Italia ci siano "per le ragazze russe, delle occasioni" di trovare mariti abbienti da sposare. Poi ancora Testi che ha spiegato che le donne dell'est, a differenza delle italiane, "se vedono che l'uomo non riesce ad ottenere l'orgasmo, la colpa non è di lui, è di lei". E qua, anche la Perego ha avuto un sussulto: "Ma sì, tanto siamo su RaiUno: che ce frega".

La polemica social sulla puntata del programma è esplosa immediatamente: commenti duri e post al vetriolo contro la conduttrice e il servizio choc. E, alla fine, anche la Rai è intervenuta per chiedere scusa su quanto mandato in onda. "Penso che quello commesso sia un errore gravissimo perché contrasta con tutto il lavoro che la Rai ha fatto per contribuire alla costruzione dell'immagine della donna coerente con i tempi" ha tuonato il presidente Monica Maggioni. "Detto questo, bisogna intervenire, non lo si può considerare solo un errore - ha sottolineato la presidente - Quello che è successo è in contrasto con il servizio pubblico. Non era l'immagine della donna che può dare una trasmissione del 2017, mi è sembrata invece una paginetta medievale in cui lo sguardo sulle donne è retaggio di altre epoche". Poi ha annunciato: "A breve convocherò un ufficio di presidenza dove valuteremo le audizioni da svolgere in Commissione sull`accaduto". Duro anche il direttore di RaiUno Andrea Fabiano che ha twittato

Gli errori vanno riconosciuti sempre , senza se e senza ma. Chiedo scusa a tutti per quanto visto e sentito a #ParliamoneSabato — Andrea Fabiano (@AndreaFabiano) 20 marzo 2017

L'Usigrai si è scagliata contro il programma definendo l'accaduto "un siparietto disgustoso di cui come dipendenti, come donne e uomini della Rai ci vergogniamo. Una lista di luoghi comuni, violenti, beceri e umilianti". "Ci chiediamo - si legge nella nota - come possa accadere che il Servizio Pubblico mandi in onda senza alcun controllo un tale coacervo di sessismo e razzismo in barba a qualsiasi policy aziendale e tradendo oltretutto i principi della Convenzione". Per l'Usigrai le scuse di Fabiano e di Maggioni non possono bastare: "Indispensabile che vengano presi provvedimenti nei confronti di tutti i responsabili". E mentre la Rete chiede a gran voce la chiusura del programma e Paola Perego non si pronuncia sull'accaduto, si attendono le decisioni della Rai.