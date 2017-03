Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, potrebbe essere il prossimo candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra. La proposta sarebbe stata formalizzata nei giorni scorsi dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ne avrebbe discusso con gli esponenti di Forza Italia, a partire dal governatore della Liguria Giovanni Toti. L'impegno di Pirozzi alle Regionali del 2018 sarebbe gradito anche all'ex premier Silvio Berlusconi che ha avuto modo di spendere parole positive sul lavoro e la determinazione del primo cittadino. Mancherebbe soltanto l'ok di Matteo Salvini, anche se sembra scontato che il numero uno della Lega possa convergere sulla scelta. Ovviamente il quadro non è ancora chiaro. L'attuale governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, è dato insistentemente in cammino verso il Parlamento (punterebbe a candidarsi al Senato) anche se nelle ultime settimane ha assicurato la volontà di ripresentarsi per un secondo mandato.

