Meloni: Berlusconi non metta veti, stavolta possiamo vincere

Onorevole Giorgia Meloni, a Il Tempo Silvio Berlusconi ha detto di considerare imprescindibile l'alleanza con Fratelli d'Italia e Lega. Contestualmente, però, ha sgomberato il campo da primarie e addio all'euro, temi fondamentali per i sovranisti. Come se ne esce?

"L'unico modo è continuare a discutere e trovare una sintesi che vada bene per tutti e che, soprattutto, sia credibile. A Berlusconi vorrei dire che non ha senso sostenere di voler fare un'alleanza per poi rifiutare qualsiasi mediazione con gli alleati. Non vorrei che le chiusure che stanno arrivando nascondessero la volontà di sperimentare altre opzioni politiche. Si fa di tutto per aumentare le distanze quando invece ci sarebbero ampi margini per unirsi e per vincere le elezioni. Distanze che, dal punto di vista programmatico, non sono certo così enormi".

Mi permetta: sull'Europa lei e Salvini da una parte, Berlusconi dall'altra, avete posizioni ben distinte...

"Di certo non condividiamo il rapporto di Forza Italia con l'establishment continentale. Tuttavia, mi chiedo, Berlusconi è consapevole che...

