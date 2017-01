MoVimento 5 Stelle primo partito Ecco il sondaggio che spaventa tutti

Non c'è niente da fare. La corsa del MoVimento 5 Stelle verso la vittoria alle prossime elezioni politiche appare inarrestabile. E forse anche per questo negli ultimi giorni il canale di dialogo tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi si è riaperto. A "spaventare" i partiti è, più che una sensazione, la dura legge dei numeri. Certificata anche oggi da un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera.

Secondo Nando Pagnoncelli infatti, nonostante le ultime vicende politiche, in Italia e soprattutto in Europa. Il MoVimento non ha perso voti, anzi. I grillini hanno fatto registrare un aumento delle intenzioni di voto del +0,9% e, rispetto a dicembre, tornano ad essere il primo partito con il 30,9% seguiti dal Pd che resta sostanzialmente stabile al 30,1%. Per capire quale sia il trend basta citare un altro dato: solo l’8% degli elettori ritiene che i grillini, dopo la figuraccia europea con il valzer tra Alde e Nigel Farage, perderà consensi e non riuscirà a recuperarlo. Insomma, come sottolinea Pagnoncelli, lo scenario appare "granitico". Con buona pace di Renzi, Berlusconi e il resto dei partiti.