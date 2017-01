Ecco le 12 persone che rovineranno il 2017 C'è anche Beppe Grillo

Il messaggio è fin troppo chiaro esplicitato dal logo, "La sporca dozzina", e dal titolo: "Ecco 12 persone che (probabilmente) rovineranno il 2017". A stilare la "classifica" il sito Politico.eu che, per l'occasione, non ha voluto far mancare una citazione per il nostro Paese.

L'ordine della "sporca dozzina" è esclusivamente alfabetico. Si parte dai "direttori dei tabloid inglesi", si passa per i "boss" del calcio cinese (che a suon di milioni stanno monopolizzando il mercato internazionale) e si arriva a Geert Wilders, il leader del Partito per la Libertà olandese. In mezzo personaggi tra i più vari, gli hacker russi e, soprattutto, Beppe Grillo.

Sì c'è anche il leader del MoVimento 5 Stelle tra coloro che potrebbero rovinare il nuovo anno.

"Le sue invettive - scrive Politico - nel tempo sono diventate sempre meno divertenti. E suggeriscono che l'Europa ha più di una ragione per essere preoccupata qualora dovesse raggiungere una posizione di potere".