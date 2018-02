Ermal Meta e Fabrizio Moro, premio speciale a Michele Placido

Premio speciale a Michele Placido autore per Ermal Meta e Fabrizio Moro, con la fotografia di Arnaldo Catinari, dei videoclip di “Non mi avete fatto niente”. Lo ha assegnato oggi, anticipando il verdetto sui migliori videoclip di quest’edizione, la Giuria del concorso Soundies Awards 2018, giunta alla terza edizione, che verrà sarà consegnato all'Ivan Graziani Theatre di Casa Sanremo Vitality's.

A Placido e Catinari la Giuria riconosce, “con la qualità artistica, l’eccellenza di un taglio d’autore perfettamente al servizio dei temi che la canzone evoca in un racconto di particolare forza visiva”. In giuria, con Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci): Angela Calvini (Avvenire), Emanuela Castellini (Radio Rai), Elisabetta Esposito (Gazzetta dello Sport), Antonella Nesi (AdnKronos), Paolo Sommaruga (Tg1), Federico Vacalebre (Il Mattino), Alessandra Vitali (Repubblica). Il riconoscimento prevede, per i vincitori di quest’edizione, che verranno annunciati domani, un premio in denaro messo a disposizione dalla Lucana Film Commission, rappresentata nell’occasione a Sanremo dal Direttore Paride Leporace e dal responsabile marketing Nicola Timpone. Ai vincitori anche un’opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. I Soundies Awards consentiranno ai due vincitori nella categoria dei Big e in quella delle Nuove proposte di realizzare un videoclip da girare in Basilicata entro l’anno. Lo scorso anno il premio è stato assegnato tra i "big" a Fabrizio Moro per il videoclip “Portami via” (regia di Andrea Folino e Corrado Perria) con la partecipazione di Fabrizio Ferracane e per le Nuove proposte, invece, a Maldestro, per la sua “Canzone per Federica” (regia di Cosimo Alemà).