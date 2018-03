Irccs San Raffaele Pisana, festa per la consegna delle uova di Pasqua ai bimbi del Pediatrico

Nata dalla vincente e già collaudata sinergia tra Fondazione Silvana Paolini Angelucci Onlus e Associazione Haziel, la tradizionale consegna, avvenuta oggi, delle uova di Pasqua ai pazienti del Reparto Pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana ha rappresentato anche quest’anno un momento di grande gioia e solidarietà.

«Appuntamenti come quello odierno», spiega Rossana Rodà, presidentessa dell’Associazione Haziel, «sono per noi diventati irrinunciabili in quanto ci permettono di portare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie, di compiere un’azione concreta a favore di chi è costretto a lottare tutti i giorni contro la malattia, lontano da casa».

A consegnare i doni pasquali la stessa Dott.ssa Rodà, la cui Associazione, grazie anche al contributo delle istituzioni, ha finanziato in questi anni borse di studio, scuole, ospedali, carceri, scambi culturali nazionali e internazionali. Iniziative che si pongono in perfetta continuità con le attività della Fondazione Silvana Paolini Angelucci, da sempre impegnata in ambito umanitario a sostegno dei più bisognosi.