Morto Astori, messaggi di dolore per la fidanzata Francesca Fioretti. Lei scriveva: "Sei il mio sole"

"Siamo felicissimi", scriveva lei sui social. E ancora: "Sei il mio sole", "Ti amo". Oggi sotto a quei post di foto sorridenti in vacanza scorrono anche centinaia di messaggi di condoglianze e dolore. Francesca Fioretti ex concorrente del Grande Fratello e di Pechino Express e il capitano della Fiorentina Davide Astori, erano una delle coppie più affiatate del mondo dello spettacolo. Due anni fa dal loro amore era nata Vittoria. Astori, 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine ("Là di Moret") dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. A causare il decesso sarebbe stato un arresto cardiaco.