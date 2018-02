Ecco le immagini della Lamborghini Aventador bianca con la quale il calciatore Bruno Peres si è schiantato questa mattina all'alba in via delle Terme di Caracalla.

Intorno alle 5.30 il calciatore ha perso il controllo del mezzo all'altezza della Fao. Bruno Peres fortunatamente è uscito illeso dallo schianto. Intanto sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.

Al vaglio dei vigili del Gruppo I varie ipotesi: dal colpo di sonno all'alta velocità. Il calciatore come da prassi è stato sottoposto all'alcol test e si attendono i risultati. Immediato l'intervento di carabinieri, 118 e della Polizia Locale 1° Gruppo Trevi.