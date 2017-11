Fiamme in un appartamento di un palazzo di via Trinitapoli, in zona Tor Bella Monaca - Torre Angela, periferia orientale di Roma. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo con l'autoscala almeno tre persone e un cane.

L'incendio è scoppiato in via Trinitapoli 50 alle ore 20.30 circa, al primo piano. Sono accorse sul posto tre squadre dei vigili del fuoco con due autoscale e carro teli. Due persone sono state consegnate al pronto intervento sanitario sul posto.