Orgoglio Nunziatella, in marcia anche gli allievi della scuola militare di Napoli

Orgoglio Nunziatella alla parata militare del 2 Giugno. In marcia gli allievi della prestigiosa scuola militare di Napoli comandata dal colonnello Fabio Aceto. Si tratta di ragazzi dai 15 anni ai 18 anni, sia maschi che femmine, che hanno marciato in rappresentanza delle altre scuole militari italiane: la Teuliè di Milano (Esercito), la scuola navale Morosini di Venezia per la Marina Militare e la scuola Giulio Dohuet dell’Areonautica Militare di Firenze. Gli allievi del liceo classico e dello Scientifico della Nunziatella erano arrivati a Roma nei giorni scorsi, le esercitazione all'aeroporto militare di Guidonia. Orgoglio anche per le insegnanti. "Non ho mai visto tanta bellezza realizzarsi come in una scuola militare - ha detto la professoressa e pedagogista romana Maria Eleonora Ummarino in servizio alla Nunziatella di Napoli - dove per bellezza intendo cultura, serietà consapevolezza, rispetto degli altri e della vita".