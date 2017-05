Che la first lady amasse il marchio italiano Dolce&Gabbana non era un mistero. Melania Trump, dopo il tubino nero e la veletta indossati per incontrare Papa Francesco, ha omaggiato di nuovo i due stilisti siculo-milanesi per l'esordio al G7 di Taormina. Un soprabito floreale "griffato" ancora D&G da oltre 50 mila dollari che ha scatenato la bufera sulla casa di moda. Gli stilisti sono stati criticati per aver accettato di vestire la first lady Usa e i loro profili social sono stati letteralmente invasi di commenti durissimi per aver sostenuto la controversa politica del tycoon