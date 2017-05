Melania e Ivanka, velette e pizzi in Vaticano

Melania il pizzo, Ivanka il tulle. Stili diversi per le donne di casa Trump in visita al Papa con i rispettivi mariti, Donald e Jaret. La moglie del presidente non ha convinto con quella veletta-fazzoletto che non le rendeva giustizia. La figlia del magnate, invece ha scelto una veletta fissata a un cerchietto, mai vista prima nelle stanze del Pontefice. Sorrisi e cordialità, battute. L'atmosfera è apparsa rilassata.