Melania Trump pronta alla guerra, look militar-chic al vertice con Macri

Quella degli argentini Mauricio Macri e di sua moglie Juliana Awada è l'ultima coppia presidenziale ricevuta a Washington nella Casa Bianca. E nello Studio Ovale non è mancata la sfida tra le first lady. Melania Trump si è trovata a fronteggiare la donna che dai media sudamericani è già stata definita "più bella di Amal Alamuddin, più raffinata della regina Rania di Giordania, più elegante di Letizia di Spagna e più alla mano di Kate Middleton". Non a casa per l'occasione ha sfoggiato il look da combattimento, giacca e gonna (con spacco) militar-chic in tema visti i venti di guerra con la Corea del Nord. In rosso corallo invece Juliana Awada che indossava un elegante tailleur