Verticale in topless e pose mozzafiato, Lindsey Vonn in vacanza fa impazzire i fan

Sono più di un milione i follower di Lindsey Vonn su Instagram. Attratti dagli scatti delle imprese sulle piste da sci, ma anche dagli scatti dei momenti di libertà della bionda campionessa americana. Come le foto della recente vacanza ai caraibi - in compagnia del nuovo boyfriend Kenan Smith dopo la rottura con la star del golfista Tiger Woods - dove Lindsay si cimenta una verticale in topless e sfoggia un fisico mozzafiato.