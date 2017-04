È l'ultima arrivata in casa Totti ed ha da poco compiuto un anno. La terzogenita di Ilary Blasi e il capitano della Roma viene paparazzata insieme con la mamma a Roma mentre si cimenta nei suoi primi passi. Sul settimanale "Diva e Donna" compaiono le foto (tenerissime) della showgirl che, in versione casual (felpa e pantaloni della tuta), osserva la sua bimba camminare e si china per darle una mano. Ilary, al timone di "Le Iene" e riconfermata alla guida del GF Vip il prossimo autunno, quando si gode il tempo libero in famiglia non si preoccupa del look