Dagli Usa alla Cina, il Panda Bao Bao appare in pubblico dopo la quarantena

Finalmente in libertà nella sua nuova "casa" (la base di Dujiangyan) il panda gigante Bao Bao ha fatto la sua prima apparizione dopo il periodo di isolamento. Nata allo zoo nazionale di Washington è stata accolta nella città di Chengdu per essere affidata a un centro di riproduzione. Molti panda negli zoo del mondo, così come lo erano i suoi genitori, sono un prestito del governo cinese e vengono restituiti prima che compiano 4 anni. La pratica, famosa come "diplomazia del panda", esiste dai tempi della dinastia Tang, quando l'imperatrice Wu Zetian ne inviò una coppia all'imperatore giapponese