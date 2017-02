Super Bowl 2017, il bacio di Brady alla moglie Gisele Bündchen dopo il trionfo

Il quarterback Tom Brady entra nella storia: è il primo giocatore di football americano ad aver vinto cinque campionati. L'esplosione di gioia nello stadio di Houston in Texas è incontenibile: abbraccia i figli festeggia con un bacio alla moglie, la top model brasiliana Gisele Bündchen mentre tiene in braccio la secondogenita della coppia Vivian Lake. I New England Patriots hanno vinto il quinto Super Bowl contro gli Atlanta Falcons dopo una rimonta incredibile