Tronisti, Veline e calciatori, ecco il red carpet di Pitti Uomo

Alex Del Piero e Roberto Baggio stelle del calcio italiano. Le Veline Costanza Caracciolo e Federica Nargi. Federica Panicucci biondissima e in formissima. Per la scherma c'è Aldo Montano, per la pallavolo Francesca Piccinini. E poi l'immancabile Gianluca Vacchi a presentare la nuova linea di costumi per lui e per lei. E i protagonisti di Uomini e Donne, classico e over: Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato e Giorgio Manetti. Solo alcuni dei protagonisti negli stand di Pitti Uomo in questi giorni a Firensze alla Fortezza da Basso.