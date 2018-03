Ford Fiesta ST terza generazione

La terza generazione di Fiesta ST sarà in vendita dalla prossima primavera. È la prima a essere offerta con un Quaife LSD a slittamento limitato per l’assale anteriore, che ne ha migliorato la trazione e la capacità di risposta, aggiungendo più grip in uscita dalle curve. Il nuovo differenziale meccanico LSD, limita la coppia trasferita in eccesso sulla ruota con meno trazione e la ridistribuisce a quella con più trazione, per contrastare il wheelspin che può ostacolarne l’accelerazione e la stabilità. Il differenziale meccanico LSD, si integra perfettamente con la versione aggiornata della tecnologia di controllo dinamico della trazione in curva (Torque Vectoring Control) che agisce sui freni per controllare la velocità di rotazione tra le ruote all’interno della curva. Le molle a bilanciamento delle forze brevettate da Ford migliorano la stabilità, la flessibilità e la reattività del retrotreno a ponte torcente della nuova Fiesta ST, per una sensazione di maggiore controllo.

La nuova Fiesta ST è la prima hot-hatchback a sfruttare la tecnologia che utilizza molle irregolari, non intercambiabili e direzionabili per la corretta distribuzione delle forze dinamiche alle sospensioni posteriori, consentendo alle forze laterali di essere assorbite direttamente dalle molle, per una maggiore rigidità del telaio. Inoltre, il sofisticato sistema di sospensioni presenta ammortizzatori Tenneco a doppio tubo e ammortizzatori posteriori mono-tubo che utilizzano la tecnologia della valvola RC1 per fornire uno smorzamento dinamico e progressivo, consentendo un migliore controllo pur conservando la precisione della guida ad alta velocità.

Il nuovo EcoBoost 1.5 si avvale di turbo, iniezione ad alta pressione, doppia fasatura variabile delle valvole e abbinati all’architettura a 3 cilindri, che lo rendono in grado di sprigionare 200CV a 6.000 giri/min e 290 Nm di coppia tra i 1.600 e i 4.000 giri/min, impiegare 6.5« per accelerare da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 232 km/h. Disponibile dal lancio sia in versione 3 sia a 5 porte, con design sportivo in stile ST per gli esterni ed esclusivi cerchi in lega da 17» di serie o da 18« in option, la nuova Fiesta ST offrirà ai clienti maggiori possibilità di personalizzazione grazie ai diversi allestimenti.