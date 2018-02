Mercedes Classe B, la tecnologia facile

Mercedes-Benz lancia la nuova Classe B Tech, una serie speciale che aggiunge alla funzionalità, il comfort e la sicurezza che da sempre caratterizzano il monovolume della Stella, inediti contenuti tecnologici che rendono ancora più esclusive le tre versioni tradizionali, Executive, Sport e Premium, con un vantaggio cliente che arriva ad oltre 5.200 euro. Classe B Tech è già disponibile in concessionaria, a partire da 24.640 euro per la versione B 160 Executive Tech. La tecnologia facile è uno dei concetti attraverso i quali si svilupperanno le smart city del futuro. Servizi, strumenti e funzionalità utili e al tempo stesso semplici da utilizzare. Con la nuova Classe B Tech sale a bordo del monovolume della Stella una dotazione di equipaggiamenti dal forte contenuto tecnologico che rendono ancora più piacevole la vita a bordo, portando ad un livello superiore i tre allestimenti che caratterizzano la gamma. Il pacchetto tech è, in oltre, caratterizzato da un vantaggio cliente di oltre 2.500 euro per la versione Executive Tech, che sale a quasi 3.000 euro con la Sport Tech e supera i 5.000 euro con la versione Premium Tech.

Pratica ed elegante, Executive Tech aggiunge alla funzionalità tipica della versione Executive la sportività del pacchetto Style e la tecnologia facile amica della guida di tutti i giorni. Salgono, infatti, a bordo di Classe B Executive Tech l’Audio 20 CD, il sistema di navigazione Garmin® Map Pilot, la telecamera per la retromarcia assistita e la smartphone itegration che permette di integrare nella vettura il proprio smartphone tramite Apple CarPlay™ e Android Auto™. Un livello superiore di equipaggiamenti, ulteriormente arricchiti dai servizi di Mercedes me connect, che permettono di collegare l’automobile allo smartphone e verificarne lo stato da remoto attraverso il Remote online.

Grazie ai nuovi elementi introdotti dalla special edition Tech, la versione sport, da sempre la più amata dagli italiani, è oggi ancora più tecnologica. Si aggiungono, infatti, agli equipaggiamenti già presenti sulla versione Executive i fari led High Performance e il sistema di regolazione automatica degli abbaglianti che, a velocità superiori a 55 km/h, attiva automaticamente gli abbaglianti, disattivandoli in presenza di veicoli che precedono o sopraggiungono in direzione di marcia opposta. Un importante upgrade anche sul fronte dell’infotaiment con lo schermo del Media Display da 8’’.