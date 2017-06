La Fita Tipo Wagon scopre l'automatico

Ha debuttato in versione "Sedan ", un paio d'anni fa, poi è arrivata la 5 porte ed infine è toccato alla wagon, sicuramente una tipologia di auto, che qui da noi, incontra parecchio. La nuova Fiat Tipo è realizzata sulla piattaforma Small Wide, la stessa che ha dato i natali alla Renegade, alla 500 X ed alla 500 L. Noi abbiamo testato la 1.6 turbodiesel automatica: turbodiesel Multijet da 120 Cv, con ben 320 Nm di coppia massima a 1.750 giri, capace di sfiorare i 200 km/h di velocità, per consumi di 4,2 litri per 100 km, in manuale, ma la nostra è un'automatica e che automatica. Il cambio è un doppia frizione a 6 rapporti e regala reazioni al volante confortevoli e, al tempo stesso divertenti, visto che può essere utilizzato in modo totalmente automatico o sequenziale.

L'assetto è di tipo misto, con avantreno a ruote indipendenti tipo McPherson e ponte posteriore semirigido. La wagon cresce a 4,57 metri di lunghezza ed offre un vano di carico, che va dai 550 ai 1.600 litri (con sedili posteriori abbattuti). Il pianale è configurabile in due posizioni ed il sistema "Magic Cargo Space" consente di modulare il vano bagagli con una sola mano. I sedili posteriori sono abbattibili asimmetricamente è consentono di ottenere un piano totalmente piatto, capace di stivare oggetti lunghi fino a 1.80 metri. Ora saliamo in auto: le portiere, come per le altre due sorelle, si chiudono senza sbattimenti di lamiere o plasticacce; la strumentazione è strutturata sui due classici elementi circolari ed è disponibile il touch screen da 7 pollici, con comandi vocali, per il navigatore e la funzione «Uconnect», che consente di restare sempre connessi. Il nostro test è stato effettuato sulle strade della «Capitale», molto impegnativo dunque ed anche sul pavè, l'auto ha dimostrato un'ottima insonorizzazione. In curva si può anche esagerare un po', senza riscontrare massicci interventi di elettronica. I consumi, soprattutto in viaggio, sono realmente più che accettabili: a 130 km/h fissi, con 4 persone a bordo e 4 valige, abbiamo mantenuto, senza troppi problemi, i 17 km/litro. La Tipo Wagon 1.6 turbosdiesel con cambio automatico, si porta a casa a partire dai 23.300 euro.