Mille Miglia al via da Brescia

Prenderà il via domani la 90esima edizione della storica Mille Miglia. La partenza è prevista da Brescia giovedì direzione Padova. Il giorno successivo, partenza dalla città veneta in direzione Roma. La capitale è pronta ad accogliere la Freccia Rossa che attraverserà il cuore della Città Eterna, meta finale della seconda tappa. L'arrivo è previsto in uno dei luoghi più belli, con il passaggio sulla passerella di via Veneto e il tour nei punti simbolo della capitale.

Il programma nella città di Roma prevede che la Mille Miglia sia preceduta dall'arrivo delle più moderne vetture partecipanti al «Ferrari Tribute to Mille Miglia» e al «Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge». La lunga carovana della Mille Miglia giungerà a Roma percorrendo la Via Salaria. Questo sarà il percorso comune a tutte le vetture: superato il Parco di Villa Ada, svolta a destra lungo Viale Liegi fino a Piazza Ungheria, Via Gioacchino Rossini, Via Ulisse Aldrovandi, Viale delle Belle Arti, Via Omero, Piazzale Ferdowski, Piazzale Ahmed Shawky, Piazzale Paolina Borghese, Viale Folke Bernadotte, Piazzale del Fiocco, Viale Fiorello La Guardia, Piazzale delle Canestre e Viale San Paolo del Brasile, dove presso Villa Borghese sarà effettuato il Controllo Orario. Poi le vetture, scortate dalla polizia, raggiungeranno via Veneto per la passerella per poi sfilare nelle vie del centro. Il giorno successivo, sabato, terza tappa fino a Parma per poi concludersi domenica con il ritorno a Brescia e premiazione in piazza della Loggia. «La Mille Miglia è un mito che si rinnova ogni anno" ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani. "Il numero sempre crescente degli appassionati che si riversano sul percorso dimostra l'intensità dell'entusiasmo che l'auto accende nel cuore degli italiani».

Per celebrare ulteriormente la 90esima edizione, l'Automobile Club Roma ha deciso di accompagnare il tradizionale passaggio romano delle auto in gara con l'allestimento di una mostra fotografica «Quando corre Nuvolari - Roma dalla Mille Miglia alla Dolce Vita», diffusa presso i principali hotel di via Veneto. Un appuntamento unico e imperdibile nelle vie della capitale.