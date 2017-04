Ford Edge il grande Suv che non sfigura in città

Dopo una esperienza quasi decennale in America (la Edge, negli USA è in commercio da 2007), la Ford ha deciso di tirare un diretto all'alto di gamma dell'universo Suv, con l'ingresso della Edge, anche sul mercato europeo (ricordiamo che, qui da noi, un'auto venduta su quattro, appartiene alla categoria dei Suv). La Ford, in tema di Suv, vanta già una presenza decisa, con Kuga ed EcoSport ed ora completa la gamma con un mezzo decisamente premium. Vediamo di ripassare la lezione: 4.81 metri di lunghezza, spazio a bordo e capacità di carico (il bagaglio va dai 602 ai 1847 litri), al top e solo trazione integrale. Gli interni della nostra Titanium, sicuramente la versione più Chic, delle tre in gamma, montano: i sensori per parcheggio anteriori, le barre argentate sul tetto, il sistema di navigazione e l'impianto audio a 9 speaker. Come anticipato, non abbiamo a che fare con un'auto, diciamo, da primo ingresso, ma con un Suv destinato a dare fastidio ai modelli più blasonati, per comfort, prestazioni e dotazione. Già dalla base, infatti, la dotazione di serie è comprensiva di: Sync con touch screen da 8 pollici e telecamera posteriore, clima bizona, pre collision assist con sistema di frenata d'emergenza per il pedone, cerchi da 19 pollici e cruise control intelligente, che si regola in base ai limiti di velocità. La gamma motori prevede soltanto due turbodiesel uno da 180 e l'altro, il nostro, da 210 Cv.

Vediamone le caratteristiche: 4 cilindri di 2 litri, alimentato tramite due turbocompressori, da 210 Cv, con 475 Nm di coppia, a partire dai 2.000 giri, abbinato soltanto ad un automatico a 6 marce, a convertitore di coppia. Nonostante l'assetto normale (ce n'è anche uno più sportivo) e nonostante la mole, l'auto si guida discretamente su tutti i tracciati, anche se da il meglio di se, in viaggio. Il motore, manco a dirlo, va benissimo e, nonostante tutte le polemiche in materia di diesel, consuma pochissimo ed ha una ripresa da far invidia ad un turbo benzina. Il tettone panoramico, rende l'ambiente estremamente luminoso, si nota anche una spiccata attenzione al contenimento della rumorosità, praticamente assente.