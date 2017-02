Bmw Serie 5, piacere di guida

La Bmw serie 5 arriva alla settima generazione, mantenendo quasi intatte le dimensioni (4.395 mm di lunghezza), ma sotto il vestito cambia proprio tutto. La commercializzazione della berlina è prevista per questo mese di febbraio, con 4 motorizzazioni, due benzina e due diesel, tutte disponibili in versione integrale X-Drive. Le proporzioni sono bilanciatissime, con un bel cofano lungo ed abitacolo centrale e le aspettative, al volante, non vengono certo deluse, perché l'auto sta in strada da vera Bmw. Soprattutto le versioni a trazione puramente posteriore, offrono quel piacevole e controllatissimo sovrasterzo, che ti fa tanto divertire su misto. I rumori, all'interno, sono inesistenti e l'ammortizzazione, anche negli allestimenti «M», che sono più bassi e più rigidi, resta gestibilissima e mai troppo invasiva.

Quello che stupisce, realmente, poi, è l'avanzatissimo sistema d'interfaccia uomo-macchina, che ti proietta in un vero universo virtuale, dove tutto, o quasi, è possibile: il grosso schermo centrale (da 10,25 pollici optional) è gestibile come un tablet touch, toccando e spostando le 6 icone base, o tramite il classico controller Bmw, o tramite comando vocale (non c'è più bisogno di frasi fatte, tu parli e lui ti capisce) o, udite udite, tramite gesti. Quest'ultima modalità, ancora più perfezionata, rispetto alla «7», è davvero sbalorditiva. Una telecamerina montata sul tetto legge i movimenti della mano e risponde, come se s'indossasse un guanto virtuale: muovi un dito in aria ed aumenta il volume, punti due dita in avanti e cambia la schermata. L'auto, poi, tra sensori, telecamere esterne e radar, è sempre all'erta e riesce a vedere, in ogni direzione, ad angolazioni e distanze, dove l'occhio umano non arriva. I sistemi di guida assistita, a patto di tenere sempre le mani sul volante (se uno le stacca per più di venti secondi, viene avvisato, poi si disattiva tutto), sono in grado di: accelerare, frenare, sterzare ed aiutare il guidatore, fino a 160 km/h ad effettuare manovre d'emergenza, come brusche frenate e cambiamenti di direzione da ostacoli improvvisi.

Vediamo le motorizzazioni già disponibili, tutte con cambio automatico ad 8 rapporti, tranne la 520 D, che monta di serie un manuale a 6 marce: 530i (benzina), 2.0 litri, 4 cilindri da 252 Cv; 540i (benzina), 3.0 litri da 340 Cv; 520d (diesel), 2.0 litri, 4 cilindri, da 190 Cv; 530d (diesel), 3.0 litri V6, da 265 Cv, con una stratosferica coppia di 650 Nm. Entro l'anno, poi arriveranno: la ibrida plug-in (benzina-elettrica che fa quasi 50 chilometri a 0 emissioni), per un totale di 252 Cv e la 520d efficientDynamics, capace di percorrere i 100 chilometri con 3,9 litri di carburante.

Prezzi: da 50.800 a 75.350 euro