Toyota raggiunge 10 milioni di veicoli ibridi prodotti nel mondo

Toyota raggiunge dieci milioni di veicoli ibridi venduti nel mondo. Oltre 125.000 le ibride Toyota e Lexus vendute Italia. Sulla scia della Prius, il pioniere che ha aperto la strada alla tecnologia ibrida, Toyota commercializza oggi 33 modelli full hybrid in oltre 90 paesi. Toyota Motor Corporation è orgogliosa di annunciare che al 31 gennaio 2017 le vendite delle sue vetture ibride hanno raggiunto i 10,05 milioni di unità, superando quindi i il traguardo dei 10 milioni1. Oltre al traguardo numerico, queste cifre dimostrano come la tecnologia ibrida si sia ormai imposta come una soluzione concreta per l’abbattimento dei gas serra e di altri agenti inquinanti.