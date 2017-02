Navara pick up, non chiamatelo Suv

Oggi torniamo su un argomento, più volte trattato: l'insensata regoletta, tutta e solo italiana, che non consente d'immatricolare un pick-up, come automobile. Questa tipologia di mezzi, che ha un suo folto pubblico di estimatori, qui da noi è fortemente penalizzata, perché può essere omologata e gestita, esclusivamente come un veicolo commerciale, di conseguenza si paga meno di bollo, ma se ci si va a spasso, magari con il figlioletto e ti beccano: sono cavoli amari e poi, nel malaugurato caso d'incidente, l'assicurazione non paga. Se uno volesse pagare il bollo per intero, rinunciare a tutte le agevolazioni fiscali, ma godersi il mezzo tutti i giorni e con tutti: non può farlo. Una vera stranezza, a dir poco e noi siamo risaliti a bordo di un Nissan Navara, che in questo segmento a tanto da dire. Innanzitutto: non chiamatelo "Suv", potrebbe arrabbiarsi, perché questo mezzo è un vero fuoristrada. Lo abbiamo messo alla frusta su sterrati davvero impegnativi e ne siamo sempre usciti, grazie anche ad un'altezza libera da terra di 22 cm. Il telaio resta una solida struttura a longheroni, ma sul doppia cabina, che avevamo noi, c'èra un bell'asse posteriore multilink, che ti consente un utilizzo dolce e mansueto, anche su strade normali. Il Navara 4WD ha la possibilità di viaggiare solo in posteriore, o in 4x4, sia con marce lunghe (modalità inseribile anche in movimento, fino a 100 km/h) o con le 4 ridotte. Quando, poi, il gioco si fa veramente duro, è disponibile il sistema di bloccaggio del differenziale posteriore. La motorizzazione è affidata ad un 2.3 litri turbodiesel, disponibile in versione da 163 o 190 Cv, con cambio manuale o automatico a 7 rapporti. Il cassone del doppia cabina, rispetto al modello precedente, cresce quasi di 7 cm (1,58 in totale) è ci si può stivare veramente di tutto. La motorizzazione è affidata ad un 2.3 litri turbodiesel, disponibile in versione da 163 o 190 Cv (biturbo). La dotazione interna è di stampo automobilistico, non manca nulla, dall'impianto stereo, al navigatore e, la nostra doppia cabina, praticamente full optional.

Prezzo: 41.000 euro