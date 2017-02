4Matic conquista la famiglia dei van Mercedes

La Mercedes continua sulla strada del 4x4, che va a colonizzare tutta la gamma Vans. L'operazione di sensibilizzazione «Vans atTraction» ha preso il via a Passo del Tonale e coinvolge: 7 scuole di sci e 7 famose località sciistiche nazionali. Il 2016, per Mercedes Benz Italia, in quanto a van, è andato benissimo: 9.800 unità vendute, per un più 43%, rispetto al 2015 e, per quanto riguarda il settore specifico delle «Passenger cars» Classe V e Vito Tourer hanno fatto 2.300 unità, il 32% in più, sempre rispetto al 2015. Le scuole italiane selezionate, avranno a disposizione dei Vito 4x4, dotati di sistema di trazione 4Matic ed eccoci arrivati al punto. Da anni, la Mercedes insiste molto sull'integrale, declinato in tutte le sue evoluzioni: dalla super performante Classe G, al sistema 4Matic, più adatto ad auto civilizzate. In totale, in casa Mercedes, l'integrale è presente su oltre 20 gamme, per un totale di circa 80 modelli, compresa, per l'appunto, la famiglia delle passenger cars, composta da: Classe V e Vito. Il sistema non utilizza i classici bloccaggi dei differenziali, caratteristici dei veri fuoristrada: un ripartitore di coppia è integrato nel cambio 7G-tronic Plus e l'elettronica provvede al resto, distribuendo trazione, non solo, tra i due assi, ma dosandola, secondo necessità, su ogni singola ruota. Abbiamo testato i sistemi su neve, tanta neve, a passo del Tonale, tra strade ghiacciate, sterrati innevati ed una pista con birilli, praticamente una lastra di ghiaccio. E' sorprendente, come questi bestioni risultino docili e maneggevoli, al pari di una normalissima berlina integrale. Soprattutto la Classe V, con la sua dotazione «Premium», offre, davvero, molteplici possibilità di utilizzo ed il 4Matic è davvero la ciliegina sulla torta. La Classe V monta una motorizzazione diesel di 2.1 litri, declinata in 3 livelli di potenza: 136, 163 e 190 Cv , può portare fino ad 8 passeggeri ed i prezzi partono da 41.500 euro. Se c'è bisogno di più spazio e di 9 posti, ci vuole il Vito, meno premium della sorella più blasonata , la «V», ma anche questo Van, vanta una gestibilità da automobile. Il Vito, al contrario della «V», che è solo posteriore o integrale, ha anche una versione a trazione anteriore, da 116 Cv turbodiesel, poi c'è la stessa unità della «V», stessi livelli di potenza, per le versioni a trazione posteriore e 4Matic. Tre gli allestimenti: Furgone, Tourer e Mixo.

Prezzi: da 21.000 euro