Gare de l'Est sbarca a Trastevere

Cinzia Di Giacomo, titolare del marchio "Gare de l'Est", da anni nel settore abbigliamento ha maturato un esperienza tale che ad oggi la porta a sperimentare nuovi modi di svolgere la sua attività. Ha già svolto in passato esperienze di “Temporary Store” abbinate a sfilate di moda, ma sempre in luoghi privati (circoli sportivi, alberghi, stabilimenti balneari…). La necessità di far crescere questo suo “progetto” a portato a cercare luoghi più aperti e contatti maggiori con la gente al fine di scambiare con loro non soltanto un prodotto ma anche altro e di altro genere.

In questo contesto nasce la sfilata di moda in piazza San Cosimato, manifestazione che si terrà il 6 maggio alle 18. La sfilata consisterà nell’esposizione di abiti appartenenti alla stagione Primavera-Estate in cui si fondono un mix di stili dove ognuno è libero di utilizzare ed interpretare il singolo capo a seconda del proprio stile e del proprio carattere. Si spazierà dall’abbigliamento casual all’abbigliamento chic mantenendo il motivo di fondo della sfilata: la voglia di incontrare e fare festa.

La manifestazione ha lo scopo di tentare di promuovere a Roma una nuova modo di fare imprenditoria fondendo assieme alcuni elementi quali il divertimento e l’aggregazione, avente come cornice alcuni luoghi storici di Roma con lo scopo di unire lo sviluppo del turismo (locale e non) assieme all’artigianato e al commercio. A conferma di ciò si fa presente che le modelle non sono professioniste o aspiranti tali ma le stesse fruitrici del prodotto, attrici attive di questo nuovo modo di comunicazione.