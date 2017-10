Chiara Ferragni, perizoma e baci. Per Forbes è l'influencer numero uno

Lei in perizoma, lui (neanche a dirlo) a torso nudo e tatuaggi a favor di obiettivo. Si baciano, in un selfie davanti allo specchio che fa volare i like. Lui, sul palco, in ginocchio davanti a lei che piange commossa. Hanno appena festeggiato un anno d'amore. Solo dodici mesi e una proposta di matrimonio. E forse pure un figlio in arrivo. Tutto documentato sui profili social di tutti e due. Una volta al giorno e anche più. Veloci, velocissimi come è oggi. Le informazioni volano, le immagini si moltiplicano. Come i fatturati. Una macchina da soldi. Divertendosi. Viaggiando intorno al mondo. Non una favola, quella che tanti giovani vorrebbero duplicare uguale alla loro. Ma soldi veri, reali. Così Chiara Ferragni, da un anno fidanzata ufficiale del rapper Fedez, è diventata l’influencer più importante del mondo nel campo della moda, almeno secondo la rivista Forbes. Un negozio monomarca appena aperto a Milano a piazza Gae Aulenti e la sua "collection" in vendita in 550 store nel mondo. Fatturati da 9 milioni di dollari, follower a ben oltre quota dieci milioni. Un altro selfie, ancora euro che si accumulano in banca. In perizoma e baci.