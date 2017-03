Peruzzi, l'insostituibile della Lazio

Vittoria nel derby, grande euforia per aver interrotto la serie negativa nelle sfide contro la Roma e aver conquistato il primo round della semifinale di Coppa Italia, poi esce Angelo Peruzzi e riporta tutti sulla terra. I tifosi è giusto che festeggino, il gruppo, Inzaghi, la squadra, lo staff devono pensare solo al Bologna, alla gara del Dall'Ara di domenica sera. Perché il campionato è difficile, la concorrenza qualificata e centrare il ritorno in Europa non è niente affatto semplice. Lui, l'insostituibile della Lazio, l'uomo fondamentale per lo spogliatoio ha parlato al cuore dei giocatori: <Quella di ieri sera è stata una bella vittoria, ma dobbiamo capire e pensare che siamo solo a metà dell’opera. Ora bisogna scrollarsi gli elogi di dosso e ripartire stando sul pezzo. Ai ragazzi ho detto che è necessario pensare alla gara contro il Bologna e, in questo senso, vorrei fare un appello affinché tutti si focalizzino sulla partita di domenica prossima. Se vogliamo crescere come ambiente e squadra, bisogna uscire da questo provincialismo che porta frustrazione quando le cose vanno male e grande esaltazione quando invece vanno bene>. Perché Peruzzi se ne intende, meglio concentrarsi sul prossimo impegno. E' lui l'acquisto più importante di Lotito della scorsa estate.