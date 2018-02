La Lazio chiama, i tifosi non rispondono

Circa 11.000 biglietti venduti, ancora 48 ore per cambiare la sensazione diffusa che la Lazio sia una squadra da Champions mentre i tifosi non siano ancora pronti per il definitivo salto di qualità. Lotito ha chamato a raccolta il pubblico biancoceleste, i prezzi sono stati abbassati per la sfida di lunedì sera contro il Genoa ma la risposta non è arrivata come speravano in società. Solo 10 euro per curve e distinti, tutti gli under 14 pagheranno solo 5 euro, addirittura 25 euro per la tribuna Tevere ma la prevendita non decolla. Peccato, perché quanto accaduto a Milano domenica scorsa, il gol con il gomito di Cutrone, l'ennesimo scempio arbitrale contro la banda di Inzaghi meriterebbero una presenza importante per spingere i biancocelesti alla vittoria contro la squadra guidata dall'odiatissimo ex Ballardini. Se alla fine non si toccherà almeno 30.000 spettatori il dato sarà davvero sconfortante. La Lazio ha bisogno dei suoi tifosi, è il momento di alzarsi dal divano e presentarsi all'Olimpico per aiutare Immobile & co. a centrare la Champions League.