Isola dei Famosi, irruzione di Striscia alla finale. E Alessia Marcuzzi trema

Irruzione di Valerio Staffelli durante la finale dell’Isola dei Famosi. L’inviato di Striscia la Notizia, assolutamente non prevista in scaletta, consegna un tapiro ad Alessia Marcuzzi approfittando di una sorpresa per Francesca Cipriani: “Le abbiamo fatto vedere cosa aveva detto Francesco Monte”.

La Marcuzzi sbianca in volto, si porta la mano al petto quasi spaventata. È davvero sorpresa e balbetta: “Uhm cosa, non ho capito”. Staffelli le ricorda cosa aveva detto Monte in Palapa e lei sfacciatamente tenace: “Oddio non so di che parli”. Il pubblico rumoreggia, la conduttrice prende il tapiro: “Nemmeno qui mi lasciate in pace? Questa è la finale, dai Valerio. Ti dico la verità, a un certo punto non ho più guardato nulla. C’erano cose che mi facevano un po’ male, tutto qua”. L’inviato del tg satirico la punzecchia ancora, ma si levano dei fischi: “Non fischiate la sora Marcuzzi”. E lei con malizia: “Fischiano te. Valerio, è la finale, dai”. E così quello lascia il tapiro d’oro e si ritira: “Va be’ tanto si è capito”. Ancora una volta, la Marcuzzi ha perso un’occasione d’oro: poteva rivolgersi a Eva Henger e tendere un ramoscello d’ulivo. Ma la solidarietà femminile non vale per tutte le donne.