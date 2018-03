Isola dei Famosi dalla droga alle corna, Cecilia Capriotti nega la storia con Amaurys e minaccia Craig

Boom a Domenica Live. Il “canna-gate” lascia il posto, per ora, al “corna-gate”. Craig Warwick e Monica Setta, in collegamento, rivelano il nome della donna con cui Amaurys avrebbe tradito la moglie sull’Isola: “È Cecilia Capriotti”. Scoppia il caos, la Capriotti minaccia querela e i due ritrattano. Ma Monica Setta litiga furiosamente con l’opinionista Karina Cascella e Michael Terlizzi.

Il salotto di Barbara D’Urso è bianco Dash, immacolato nonostante gli schizzi di trash degni di Art Attack. Il talk sull’“Isola dei Famosi” si apre con Filippo Nardi che insinua dubbi sulla sessualità di Marco Ferri e smentisce di aver attaccato la famiglia di Eva Henger che ha superato l’embargo ed è di nuovo seduta nel salotto più premiato dagli ascolti della domenica pomeriggio. “Stavo scherzando, a volte il mio sense of humor inglese non si capisce, ma se si è sentita offesa chiedo scusa”.

La Henger, fustigatrice dei costumi, colpisce con il frustino in lattice nero, l’ex gieffino: “Tu hai mentalità inglese, io ungherese però quando si va in un Paese bisogna acquisirne la mentalità e adeguarsi. Per un italiano non è bello sentir dire ‘mi faccio la tua famiglia’. Con gli italiani si scherza, ma non sulla famiglia”. Ora, gentilissima Eva, tre cosine: la famiglia è intoccabile a qualsiasi latitudine e longitudine del globo terrestre, non siamo stati noi a offenderci e a rivelare l’episodio mentre Nardi era ancora in gioco, ma tua figlia Mercesdesz, italoungherese e i nostri luoghi comuni sono: pizza, sole e mandolino.

Barbara D’Urso tira fuori il coniglio dal cilindro: “Parlerò di nuovo di canna-gate appena Nadia Rinaldi tornerà dall’isola anche perché sia lei sia Cecilia devono sottoporsi alla macchina della verità. Tu Filippo, hai mai fumato canne?”, “No assolutamente e non bevo neppure”.

“Casa Signorini”

Karina Cascella è su di giri e ricorda: “E’ venuto fuori un inciucio su due naufraghi che hanno tradito i rispettivi coniugi sull’isola e c’è sempre Eva l’investigatrice di mezzo”. Ma la Henger ridimensiona quando dichiarato a “Casa Signorini”: “Lui mi ha fatto delle domande scherzando e io ho risposto che uno aveva pelle scura e l’altra era mora”. Non proprio, lei ha confermato quanto rivelato da Alfonso Signorini. Se poi sia un divertentissimo scherzo del direttore di “Chi” alla moglie di Perez non è dato sapere. Vladimir Luxuria vuole sapere il nome della donna: “Ti devo chiedere Cecilia è nata tra te e Amaurys qualcosa che è più di una simpatia?”, la Capriotti ubriacata da tanta visibilità ride: “Assolutamente no. Il mio compagno è amico di Amaurys e io sento la moglie Angela tutti i giorni. Quando ho saputo questa storia ho un po’ sorriso, è talmente assurda che non gli ho dato peso. Eva dormiva vicino a noi e può confermare. Non metto la mano sul fuoco su Rosa e Alessia, ma su Amaurys sì perché so che fa sesso con la moglie in continuazione dopo 15 anni”. Vladimir: “Più che un caso, è un cesto di lumache”. La D’Urso, cui non sfugge un capello, vede Monica Setta agitarsi in collegamento e il trash è servito: “Barbara, scusami, ma Craig allora è stato su un’altra isola. Dà delle versioni opposte a quello che dite. Sull’ipotetico gossip delle corna, a Craig risulta che fosse Cecilia. Non ti offendere eh”, “E’ impazzito!” replica Cecilia che lo incalza: “Hai mai visto abbracciarci, baciarci?” e il sensitivo: “No comment, no comment Cecilia”. L’attrice insorge: “Ho difeso Franco dalle tue accuse perché ti sbagliavi e ti ho smentito. Su di me dico che sei una persona subdola, falsa e cattiva. Qui si parla di gente sposata e impegnata e non puoi lasciar intendere queste cose. Non ti fa onore e non finisce qui. Perché se lo dai per certo, parlerai con il mio avvocato”. Le risponde Monica Setta: “Ma perché ti scaldi se non è vero? Ma quale avvocato dai. Non ha visto niente, non ha visto niente”. La D’Urso fa la domanda diretta a Craig e quello: “No, non è Alessia Mancini”. Tanto non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire.

“Lei non sa chi sono io”

Monica Setta e Craig, ribattezzati Stanlio e Ollio dal web, lanciano il sasso e nascondono la mano. “No comment significa che non vuoi parlare” sottolinea la D’Urso. E Karina Cascella: “A domanda hai detto che era Cecilia Capriotti poi hai ritrattato quando hai sentito della denuncia. Sembrate pazzi e ci fate diventare pazzi”, la Setta: “Io non so che mestieri fai e con te non parlo. Io dico che a me non consta nulla, anzi chiedo scusa perché non ci risulta nulla. Ci siamo sbagliati, va bene così?” e Cecilia: “E’ partito questo gossip di bassissimo livello, non gli ho dato peso finché non mi ha chiamato la moglie di Amaurys e mi ha chiesto di Alessia e Rosa. Allora Craig, hai mai visto qualcosa di strano tra me e Amaurys?” e il tandem Setta-Warwick: “No, no. Parlavo di amicizia”. La brava e rigorosa e impeccabile e seria giornalista getta benzina sul fuoco: “Eh ma non possiamo parlare perché Cecilia ha minacciato denuncia”, “Ti devi vergognare, è una calunnia” commenta la Capriotti. Alle domande della D’Urso (che minaccia di mostrare le registrazioni), Monica Setta fa un passo indietro: “Si dice, ho detto si dice, non l’ha visto con i suoi occhi. Mi son sbagliata io, scusami. Mi scuso con Cecilia, ho sbagliato. Hai ragione Cecilia, hai ragione tu, scusaci. Adesso basta, però”. Il tono è di chi “vuol fare fesso e contento” e la Capriotti: “Eh ma mica bastano due scuse”. La bagarre si infiamma quando Michael dice: “Dovete vergognarvi, sembrate il gatto e la volpe. Vattene! Sei vergognosa”, “Sei di una villania sconvolgente, ma come ti permetti, io sono una professionista e voi dei nullafacenti. Nessuno di voi ha un titolo. Esistono i retroscena nel giornalismo. Se avessi la certezza confermerei, non avendola non lo faccio”. La conduttrice prova a riportare ordine: “Mi senti? E la giornalista: “No”, il web scoppia a ridere e ringrazia Barbara da Cologno. Una certezza per chi vuole spegnere il cervello per mezz’ora e sorseggiare il “caffeuccio” pomeridiano. Karina Cascella ha mangiato pane e vipera: “Monica io non ho la laurea ma ho la coerenza, quella che non hai avuto tu per paura di essere denunciata. E fa bene Cecilia a querelarti. Hai fatto una figura di m***a! Una figuraccia plateale e ti sta bene”, la giornalista si leva il microfono e se ne va. Torna dopo 30 secondi: “Visto che la signora Cascella si è permessa di dire quelle cose di me, ho dato subito mandato al mio avvocato”, l’opinionista scoppia a ridere e la Setta le fa il verso imitando l’accento napoletano: “Continua a rispondermi con quella bella voce napoletana”. Una gaffe razzista indecorosa. “Io ho solo riportato, non ho detto che ho la certezza matematica. Non volevo attaccare Cecilia. Non ho la sicurezza pertanto davanti a una denuncia mi tiro indietro” ribadisce la giornalista che poi concede una breve lectio magistralis sul giornalismo. Ma la Capriotti: “Non sono notizie, sono piccoli gossip che non si sa chi mette in giro, anzi lo sappiamo. Non si riportano le cose che non esistono”. Craig si rimangia tutto: “Io non li ho visti insieme. Ho parlato di una bella amicizia, non di altro”. Entra Giucas Casella: “Amaurys è una persona pulita, piangeva per la mancanza della moglie e dei bambini”.