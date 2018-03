Isola dei Famosi hot, Bianca Atzei delusa da Nardi: "Ce l'hai piccolo"

Filippo Nardi non è dotato. Parola di Bianca Atzei. E’ ormai noto l’episodio in cui, sull’Isola dei Famosi, l’ex gieffino è andato a caccia di aragoste tutto nudo. La Gialappa’s Band ha rimandato in onda il filmato rivelando parti inedite: piccole, piccole.

La cantante, al centro di diversi battibecchi, dopo aver visto le dimensioni dei genitali di Nardi si è messa a ridere e rivolta a Elena Morali e Marco Ferri ha detto: “Comunque ce l’hai piccolo Fil, ce l’ha veramente piccolissimo, oppure sono io che non sono più abituata a vederne uno, è un po’ che non ne vedo, ma ce l’ha piccolo”. Nardi ha replicato: “Il mio non è lungo, è basso e largo come un posacenere, hai presente il posacenere del bar?” e Ferri, memore della “bestia” di Amaurys (rivelazione di Giucas Casella), risponde: “Quando ti metto vicino ad Amaurys misuro la differenza”. Sempre Filippo: “Il mio funziona come il suo, ci ho messo 12 minuti a concepire mio figlio”, ma la Atzei è scettica e delusa: “Quindi dici che se funziona va bene lo stesso? Sono punti di vista, magari è dimagrito”, Nardi l’ha presa con grande ironia: “Sì, è il sale, se metti la roba sotto sale diventa piccola”. Bianca Atzei ha ripetuto ossessivamente il concetto anche in confessionale: “Mi ha fatto vedere il bigolo e ci sono rimasta malissimo, è piccolissimo, veramente piccolo. Tutta la scorsa settimana ho visto quello di Giucas e non ci crederete, è più grande di quello di Fil”. Gli amori sono eterni finché durano.