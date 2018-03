Droga all’Isola dei Famosi, l’ultimo audio smaschera Nadia Rinaldi: Eva Henger ha ragione su tutto

Striscia la Notizia asfalta Alessia Marcuzzi che sul canna-gate ignora le prove audio e tutta l’Isola dei Famosi. Questa sera il tg satirico dopo aver mostrato, ancora una volta, l’audio rubato alla blogger Chiara Nasti (in cui riferisce delle nomination "aggiustate"), manda in onda la registrazione integrale, la stessa che la conduttrice Barbara D’Urso ha ascoltato domenica scorsa durante "Domenica Live". Si tratta di un sms vocale che Nadia Rinaldi aveva inviato su WhatsApp all'ex compagna di avventura Eva Henger: è un audio clamoroso, ma soprattutto chi l'ha passato a Striscia la Notizia?

Si sente Nadia Rinaldi: “Facciamo una cosa domenica ci vedremo da Barbara e sono sicura che ci metterà a confronto, cerchiamo una versione che sia più veritiera possibile, ma che comunque a noi ci tiri fuori da questa gogna. Alla fine tu ti sei ritrovata nel fango e tu nella m**da. Andare all’Isola e uscire così alla seconda settimana e ritrovarmi carica di fango e di m***a, mi ci rode tanto il c**o perché ho lasciato da sola la famiglia un mese a casa. Cercherò di venire il prima possibile e magari prima di incontrarci in studio ci incontriamo. Più di questo Eva non so che dire e fare. Mio figlio è presente, fino all’ultimo a Staffelli ho detto “Eva non è una bugiarda, Eva non è una bugiarda” e lo ripeterò all’infinito. Io da questa storia voglio star fuori, ho pagato 20 anni fa un prezzo troppo alto e vedere il mio nome associato a questa parola mi fa male… anche se volessi dire la verità non mi crederebbe nessuno… voglio starne al di fuori e spero che chi mi vuole bene lo capisca. Penso che te da mamma lo capisca, non voglio rischiare che mi levano la figlia perché mio troavano in mezzo a questi discorsi. Tu hai una famiglia, un marito, una tua vita, io rischio di spezzarla la famiglia con questi c***i di problemi. Purtroppo ho ancora un processo giudiziale in corso, non me lo posso permettere Eva, non me lo posso permettere. Ti voglio bene e speriamo di vederci in studio da Barbara, prima, prima, prima. Un bacio a te e ai ragazzi”.

Subito dopo la diffusione dell’audio, il profilo Instagram della Henger è stato invaso da messaggi del tipo: “Riposati, sei pericolosa come amica, figuriamoci come nemica”, “Così vuoi bene alla Rinaldi e se le volevi male?”, “Hai davvero peli di cinghiale sullo stomaco…”, “Eva fattela una canna ogni tanto così ti tranquillizzi un attimo”. Invaso dai commenti anche il profilo della Rinaldi. Il più gettonato: "bugiarda, avevi giurato sui tuoi figli".