Sull'Isola dei Famosi donne in sciopero. E i maschi si impiccano per costruire la capanna

L'Isola dei Famosi ha archiviato il primo mese tra un "canna-gate" e un ritiro. I naufraghi sono stati riuniti su Playa Uva, una delle più belle isole di Cayos Cochinos, ma il clima non è particolarmente disteso. C’è da costruire la capanna e, dopo una notte passata sotto le stelle, gli uomini si stanno interrogando su come tirarla su. “Dobbiamo legarla a questi due alberi e poi con calma capire dove non far avvallare il telo” dice Nino. Jonathan: “Saranno questi i due alberi più resistenti” e Marco: “Mi piace questo brainstorming molto organico per la capanna”.

Insomma, non sembrano molto convinti, ma non vogliono chiedere aiuto alle donne che dal canto loro hanno deciso di “fare le donne per un giorno” come spiega Bianca Atzei. Alessia Mancini ride sotto i baffi: “Cinque uomini e non riescono a fare una capanna? Non sanno da che parte iniziare”. Poi si alza, li raggiunge e li sbeffeggia: “Non avrete mica bisogno di una mano, vero?”. Jonathan lo nota e in confessionale se la ride: “Oggi è maschi che lavorano e femmine in cucina a lavare i piatti e stirare! Io amo le donne e trovo che siano superiori a noi in tutto però la parità dei sessi non è solo quando fa comodo, se è parità è parità in tutto. Oggi ho visto che quando conviene fanno le signorine precise e perfette, tutte d’amore e d’accordo, carine”. Anche Alessia si confessa: “La capanna è un lavoro quasi da uomini, l’intervento di noi donne però è servito. Come al solito”. Intanto Simone e Elena hanno lasciato la confortevole Isla Bonita e sono ritornati in gruppo dove il mimo ritiene di essere stato accolto con freddezza.