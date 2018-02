Isola dei Famosi, Bossari contro Eva Henger: dove vuoi arrivare? E la sua replica è al veleno

Daniele Bossari contro Eva Henger. Ieri sera, durante la quinta puntata dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è ritornata sui suoi passi e ha affrontato il “canna-gate” anche se a modo suo come ha voluto sottolineare più volte. Sono stati diversi i botta e risposta tra Craig, Nadia e Cecilia da una parte ed Eva dall’altra. Nessuno le ha lanciato un salvagente. Nemmeno Bossari che le ha chiesto: “Dove vuoi arrivare?” e l’ex attrice a luci rosse: “Alla verità”.

È stata questa la miccia che ha scatenato commenti di tutti i tipi da parte sotto il profilo Instagram della Henger. L’ex naufraga ha voluto rispondere a chi appoggiava l’opinionista “Ha ragione Bossari. Dove vuoi arrivare?”, “Daniele??? O l’auricolare che ha nell’orecchio” insinuando apertamente che quella domanda fosse suggerita da qualcuno, magari un autore di Magnolia Tv che a suo dire non la voleva in Honduras.

Anche il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, sembra aver voluto dire la sua con un post sul profilo Instagram: “Non puoi fermare qualcuno che sa esattamente dove sta andando” e poi: “Io non ho fretta…”. Non cita Monte e la vicenda che ha travolto Eva e l’Isola dei Famosi però il riferimento appare chiaro. Come detto dalla Henger: “ovunque andrò, se mi chiederanno qualcosa dirò la verità”.