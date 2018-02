Droga all'Isola dei Famosi, Eva Henger fa i nomi e scagiona Nadia Rinaldi e Stefano De Martino

"Striscia La Notizia" ha consegnato il tapiro d’oro a Eva Henger per il “canna-gate” e la produttrice ha ribadito tutte le sue accuse. Staffelli le ha chiesto perché non fa i nomi di chi ha fumato con Francesco Monte: “La clausola del contratto stabilisce che viola il regolamento chi introduce sostanze stupefacenti, non chi le fuma – ha rivelato la Henger -. Monte ha portato la marijuana e gli altri l’hanno fumata. Io no”. L’inviato del tg satirico insiste e fa alcuni nomi ma non coglie nel segno. La Henger scagiona Nadia Rinaldi, Stefano De Martino e Amaurys anzi svela che l’atleta era fra i naufraghi che si erano lamentati con la produzione. Alla domanda perché non abbia parlato prima, Eva Henger replica che c’è stata una riunione con 8 compagni d’avventura e che alla fine ha deciso di dirlo in diretta perché non erano stati ascoltati.

L’altro inviato di "Striscia La Notizia", Max Laudadio, è tornato dal marito dell’attrice perché aveva altri particolari da aggiungere alla vicenda. Massimiliano Caroletti ha letto parte del contenuto della lettera inviata da Magnolia Tv in cui si comunica che Eva Henger sarà in studio come suo diritto e potrà raccontare la sua esperienza. Ma un passaggio non gli è chiaro: “La signora Henger potrà raccontare la sua esperienza confidando che in tale occasione la vicenda sia ridimensionata a una personale incomprensione a livello dei due partecipanti”. Cosa significa?

Sempre a Laudadio, Caroletti conferma che la moglie ha parlato con il capo progetto del programma che la lasciò libera di dirlo in diretta oppure durante la trasmissione perché tanto sarebbe stata eliminata. Ma c’è di più. Lunedì sera, Alessia Marcuzzi ha ribadito che hanno indagato e non sono emerse prove a sostegno della tesi di Eva Henger. Per Caroletti non è esatto. Gli è bastato spulciare bene uno dei tanti video postati sul profilo ufficiale del reality per scoprire Francesco Monte intanto a fumare in giardino. Nel video, in primo piano c’era Francesca Cipriani, mentre l’ex tronista è sullo sfondo e non si capisce se fuma una sigaretta o uno spinello. Infine, Caroletti rileva un’altra ingiustizia: per regolamento i concorrenti ritirati non possono andare in studio, come è accaduto a Chiara Nasti. Al contrario, Alessia Marcuzzi ha dichiarato che Francesco Monte parteciperà alla quarta puntata dell’Isola dei Famosi martedì 13 febbraio.

I guai dell’Isola non sono finiti perché la conduttrice più volte ha precisato che il reality è iniziato da quando i concorrenti hanno messo piede a Cayos Cochinos e che le riprese della villa erano state effettuate solo con operatori presenti. Anche in questo caso la ricostruzione non è esatta. I filmati pubblicati da Stefano De Martino sul suo profilo Instagram la smentirebbero. Prima del via ufficiale, l’inviato ha mostrato il monitor attraverso il quale autori e produzione potevano vedere le camere da letto della villa. Non si sa se le telecamere fossero sempre accese e se fossero posizionate anche in altre stanze. Però De Martino dice: “Sono le 8 del mattino e sono ripresi a loro insaputa”. Dunque, all’interno della villa c’erano telecamere fisse e i naufraghi non lo sapevano.