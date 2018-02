C’è grande attesa intorno alla terza puntata dell'Isola dei Famosi. Eva Henger confermerà le accuse? La produzione ha visionato i filmati e trovato le prove dell’uso di marijuana da parte di Francesco Monte e altri naufraghi? Stasera (forse) sarà fatta chiarezza. Ma c’è anche il gioco e l’eliminazione di una delle tre concorrenti: Nadia Rinaldi, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. A Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci, c’era Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta.

Al televoto è testa a testa tra l’ex tronista e Nadia Rinaldi e Tartaglione ha voluto dire la sua: “Rosa ha ancora molto da far vedere, abbiamo visto solo una piccola parte della sua personalità. Mi manca tantissimo e mi ha sorpreso, si sta dimostrando più guerriera di quanto immaginassi. L’uscita del clistere si commenta da sola, ammetto che non me lo aspettavo da una donna adulta come Nadia Rinaldi. Mi aspettavo un altro comportamento come ho scritto sui social. A Napoli c’è un proverbio “fa un’azione buona e non rinfacciarla”. Nadia ha fatto una bassezza e credo che questo colpo basso sia la classica zappa sui piedi”.

In studio anche un’amica di Francesca Cipriani, l’unica nominata che non sembrerebbe secondo i sondaggi a rischio eliminazione. Per l’amica, la prezzemolina tv non ci fa ma ci è perché è totalmente incapace di recitare. In più non sarebbe una calcolatrice e la sua bontà la penalizzerebbe. Intanto sull’isola del peor, è sempre Cipriani-show: “Invece che ciccia e brufoli, sono tutta ossa e protesi”.