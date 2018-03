Gusto, conoscenza e buona tavola, con oltre cento Sagre provenienti da ogni angolo dello Stivale e più di 300.000 assaggi gratuiti di specialità enogastronomiche: il 14 e il 15 aprile i padiglioni della Fiera di Ferrara torneranno a riempirsi dei profumi e dei sapori delle tradizioni culinarie di tutta Italia grazie al Misen, il Salone Nazionale delle Sagre. Un evento unico – organizzato da Ferrara Fiere Congressi e dall’Associazione Turistica Sagre e Dintorni – che riesce ogni anno a celebrare le nozze tra la cucina di qualità e la tradizione. Per due giorni, insomma, la migliore tradizione enogastronomica italiana si offrirà all’assaggio del pubblico: con un solo biglietto d’ingresso, i visitatori potranno consumare i piatti di tutte le Sagre presenti e trascorrere piacevolmente un fine settimana tra attrazioni, cooking show, gare, performance, balli e shopping.



Intorno all’arte culinaria ruoteranno infatti diversi appuntamenti “succulenti” e spettacolari, come il “Gran Galà della Salama” e le Disfide del Cappellaccio Ferrarese e della sfoglia, senza dimenticare i corsi, le dimostrazioni e degustazioni rivolte a chiunque voglia apprendere i segreti della buona tavola in compagnia di rinomati chef; il ricco programma prevede anche il “Gran Galà del Liscio” che vedrà protagoniste le migliori orchestre del territorio e “Misenpassion”, con gli hobby più originali e bizzarri, il modellismo e collezionisti di livello internazionale. In contemporanea ci sarà spazio per “Gustosissima”, un’area dedicata alla vendita di prodotti di qualità provenienti da tutta Italia con una selezione di birrifici artigianali, cantine vinicole e gastronomia tipica.

Non resta, insomma, che mettersi in viaggio in direzione della città degli Estensi. Il bilancio dell’ultima edizione è stato di quindicimila visitatori, chilometri e chilometri di sfoglia tirata, centinaia di migliaia tra cappellacci, cappelletti, tortelloni e gnocchi distribuiti gratuitamente, quintali di ragù a condirli, montagne di cozze e vongole, salame alla brace e manicaretti al tartufo. Cucina di altissima qualità, passione, divertimento e riscoperta delle tradizioni sono gli ingredienti alla base del grande successo delle sagre paesane: al Misen si potrà “viaggiare” tra le eccellenze italiane muovendo solo pochi passi!

Il salone sarà aperto sabato 14 e domenica 15 aprile dalle ore 10 alle 23. Il costo del biglietto intero è di 12 euro (10 euro il ridotto) mentre i bambini sotto i 10 anni potranno entrare gratuitamente. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.salonedellesagre.it.

Info:

Data – 14/15 aprile

Località – Ferrara

