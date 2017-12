“Segui la Stella”, i Presepi Artistici in mostra ad Alatri (FR) – 8 dicembre / 7 gennaio

La “città dei Ciclopi” è pronta a trasformarsi nella città dei Presepi. Ad Alatri, l’antica Aletrium in provincia di Frosinone che fu uno dei principali centri del popolo italico degli Ernici, torna “Segui la Stella”, la spettacolare Mostra dei Presepi Artistici: l’appuntamento, giunto alla 15esima edizione, è in programma dall’8 dicembre al 7 gennaio nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco.

In quanti modi è possibile declinare la rappresentazione della Natività? Ad attendere i visitatori nella cittadina che sorge nel cuore della Ciociaria saranno oltre 100 opere – di artisti locali e non solo – realizzate con svariate tecniche e materiali: dai Presepi classici a quelli costruiti con pasta di sale, lana e altri tessuti, da quelli di carta a quelli di plastica, senza dimenticare quelli in stile palestinese, che riproducono l’ambiente “naturale” nel quale avvenne la nascita di Gesù.

Sarà insomma una buona occasione per immergersi nelle suggestive atmosfere natalizie, godendo al contempo delle gustose specialità gastronomiche del posto (a partire dalla rinomata cipolla locale) e delle bellezze di un luogo dal fascino unico, che conserva ancora oggi intatte le tracce delle epoche storiche che l’hanno vista protagonista: oltre al caratteristico Rione Piagge, il centro storico di impianto medievale con i suoi particolari vicoli, meritano una visita la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore e le Chiese San Silvestro e di San Francesco, con il misterioso affresco del “Cristo nel labirinto”.

E ancora Palazzo Conti-Gentili, ornato da una grande meridiana murale e delle ottocentesche fontane monumentali, senza dimenticare l’Acropoli, nota come Civita, cinta da mura megalitiche all’interno delle quali svetta la splendida Porta Maggiore: da qui deriva il nome di “città dei Ciclopi”, per l’eccezionale stato di conservazione di uno dei maggiori esempi di architettura antica in Italia, vero simbolo delle “città megalitiche” laziali.

Info:

Luogo – Alatri (Frosinone)

Quando – 8 dicembre / 7 gennaio

Tel – 3408505381

Info – www.fuoriporta.org – info@fuoriporta.org FB fuoriporta/sagre