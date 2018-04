Grande successo per la Formula E all'Eur

Grande successo per il primo Gp della Formula E che si è svolto questo pomeriggio all'Eur. Sulla griglia di partenza del circuito, che ha tagliato a metà il quartiere romano, le venti monoposto del mondiale E-Prix giunto proprio con Roma alla sua settima tappa.

La gara, tanto per la cronaca è stata vinta da Sam Bird che scrive così il proprio nome per primo sul palmares dell’E-Prix Roma: il pilota inglese del team DS Virgin Racing ottiene così il secondo successo stagionale. Ma a tenere banco è stato più l'evento glamour, sociale, che non quello sportivo.

Sulla griglia di partenza davanti al vecchio Palazzo dei Congressi, c'era il vippaio delle grandi occasioni. Dalla politica con il candidato premier Di Maio, alla sindaca Raggi con l'immancabile Frongia al suo fianco a confema di quanto sia stato un evento sponsorizzato dal Movimento Cinque Stelle. Ma c'erano anche protagonisti del mondo politico e sportivo in generale, dal presidente del parlamento europeo Tajani, il capo dello sport italiano Giovanni Malagò, fino agli sportivi Max Biaggi, diversi calciatori della Roma, con il presidente della Roma Pallotta, accompagnato da il Dg Baldissoni che ha parlottato con il costruttore del nuovo stadio della Roma Parnasi anche lui in compagni della famiglia sulla griglia di partenza. E ancora Max Biaggi, tante iene, molte letterine, attrici di ogni livello e le immancabili bellezze da paddock: che qui alla Formula E ancora non sono bandite.

Insomma uno spettacolo vero che è culminata con l'insolita gara silenziosa alla quale i trentamila spettatori romani (ma c'erano anche molti stranieri), sembrano aver gradito: appuntamento al prossimo anno.