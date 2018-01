La Roma vende Emerson e punta Blind

Ora è ufficiale. "L’AS Roma - si legge sul sito ufficiale del club giallorosso - comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Chelsea FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri dos Santos. Il difensore passerà al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 20 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 9 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club inglese e del calciatore di determinati obiettivi sportivi".

"Emerson, arrivato dal Palermo nell’estate del 2015 - ricorda la Roma - ha disputato 47 partite in giallorosso realizzando 2 reti, contro il Milan in campionato e contro il Villarreal in Europa League. Il Club augura al calciatore le migliori fortune per il futuro".

Monchi sta ora pensando di sostituire il terzino con Daley Blind del Manchester United. Una trattativa difficile e da chiudere entro le 23 di domani sera, quando chiude la sessione invernale del mercato.